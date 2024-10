Carolina Deslandes atuou na cidade de Londres na quarta-feira, 16 de outubro, no Jazz Café. A sala esteve completamente cheia, tendo os bilhetes esgotado rapidamente.

Esta quinta-feira, dia 17, a cantora partilhou os principais momentos do espetáculo que decorreu na cidade onde outrora viveu, em 2011.

"Top 3 da minha vida, nunca me vou esquecer desta noite", começou por escrever na legenda da publicação.

"À tarde já tinha mensagens de amor a chegar do lado de fora da sala, livros, bilhetes, abraços, palavras bonitas", pode ler-se.

Carolina Deslandes partilhou algumas fotografias suas, na qual usava uma camisa com a imagem da cantora Lana del Rey, vídeos do concerto e imagens suas ao lado de Feodor Bivol, atual namorado de Bárbara Tinoco.

"Vivi nesta cidade em 2011, com sonhos maiores do que as mãos. Voltamos em 2024 com uma sala a rebentar pelas costuras e mãos maiores para sonhos ainda maiores. Obrigada por tudo, foi lindo lindo lindo", concluiu.