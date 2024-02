Como seria de esperar, Maisie Williams marcou presença na antestreia de 'The New Look', no Florence Gould Hall, em Nova Iorque, na noite de segunda-feira.

Para a ocasião, a atriz, de 26 anos, escolheu um conjunto Christian Dior em couro e preto que não passou despercebido. Para completar o look, optou por uma boina a combinar, também em couro, e outras peças igualmente em tons de preto: collants, sapatos de salto alto e luvas transparentes.

Veja na galeria algumas imagens de Maisie Williams na passadeira vermelha do evento.

De recordar que a jovem atriz revelou anteriormente que teve de emagrecer para o papel em 'The New Look', onde dá vida a Catherine Dior.

