Beatrice foi uma das primeiras pessoas a visitar o rei Carlos III após a divulgação do diagnóstico de cancro e, apesar do encontro ter demonstrado a preocupação que a princesa tem em relação ao tio, é possível que os dois tenham aproveitado para discutir a importância que ela terá neste período particularmente desafiante para a família real britânica.

A filha mais velha do príncipe André e Sarah Ferguson é uma das cinco pessoas que fazem parte do Conselho de Estado e que podem ser chamados para representar o rei.

Os membros em causa podem até assinar alguns documentos e participar em reuniões do Conselho Privado, sempre que necessário.

Importa lembrar que, para além de Beatrice, Camilla, William, Harry e André também fazem parte deste grupo.

Lembrando que Harry e André renunciaram aos seus compromissos reais, Beatrice poderá desempenhar um importante papel em ocasiões que, caso tudo estivesse dentro da normalidade, contariam com a presença de Carlos III.

Vale sublinhar que Beatrice, para além do diagnóstico de cancro do tio Carlos III, lida ainda com o diagnóstico de cancro da pele da mãe, Sarah Ferguson, divulgado há cerca de duas semanas. Leia Também: Cancro tem histórico na família real britânica. Os casos antes de Carlos

Leia Também: Rei Carlos III é "um lutador" e irá vencer o cancro, nota fonte próxima