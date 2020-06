Os eventos de passadeira vermelha são os destaques da moda do ano, além de serem as melhores oportunidades de publicidade para estrelas e produtores. Mas com os acontecimentos inesperados de 2020, é difícil imaginar como esses eventos agitados com multidões de fãs e fotógrafos a acotovelarem-se poderiam acontecer.

As maiores estreias de filmes do ano estão suspensas, mas ainda há esperança de que retornemos alguma aparência de normalidade — mas será necessária uma reforma total da passadeira vermelha tal qual a conhecemos.

Algumas das principais empresas de eventos dos Estados Unidos já estão a tentar estar à altura do desafio. Clique na galeria a seguir para ver como serão as passadeiras vermelhas no futuro próximo.

Leia Também: "Acham que a beleza é o único requisito de escolha de uma atriz e não é"