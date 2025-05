Zoe Saldaña tem vindo a ser uma das presenças mais regulares da Met Gala, tendo estado no evento pela oitava vez, como refere a People. E este ano surgiu com uma 'novidade'.

A atriz, de 46 anos, exibiu um novo corte de cabelo curto com franja, como pode ver nas imagens da galeria.

Este ano o tema do evento era 'Superfine: Tailoring Black Style' e Zoe Saldaña decidiu usar um vestido Thom Browne. A peça tinha um corpete preto com botões brancos, que se prolongavam pela saia, e ainda uma gola e um laço em branco - com uma comprida cauda.

