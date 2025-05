Kelsea Ballerini passou pela passadeira vermelha dos American Country Music Awards, que decorreu na quinta-feira, dia 8 de maio, no Texas.

A cantora destacou-se com a escolha do visual, tendo brilhado com um vestido nude repleto de lantejoulas e um 'sutiã' preto, de alças finas e duplas.

A cantora de 'Love Me Like You Mean It' não esteve sozinha no evento, pois contou com a companhia do namorado, o ator Chase Stokes, que optou usar um clássico fato preto com uma camisola preta por baixo e sapatos no mesmo tom. Veja as imagens da galeria.

