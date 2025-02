A intérprete de 'Love Me Like You Mean It' está numa relação com o ator Chase Stokes desde 2023.

Kelsea Ballerini viu-se obrigada a adiar algumas datas da digressão e por consequência surgiram rumores de que poderia estar grávida. Não ficando indiferente, a cantora publicou um vídeo no TikTok onde reage aos rumores. Na referida partilha, onde destaca um comentário em que se pode ler "talvez grávida?", Kelsea Ballerini diz: "Ou talvez seja gripe". Veja na publicação abaixo. De referir que a intérprete de 'Love Me Like You Mean It' está numa relação com o ator Chase Stokes desde 2023. @kelseaballerini Replying to @HollyS050 original sound - Kelsea Ballerini Leia Também: Desejos na gravidez? Meghan Markle teve um bastante específico