Blake Lively foi uma das personalidades que posou na passadeira vermelha da gala Time100, que aconteceu esta quinta-feira, dia 24 de abril, em Nova Iorque.

A artista foi considerada uma as "Pessoas Mais Influentes do Mundo" do ano pelo seu contributo para dar voz ao NAACP Legal Defense Fund, que luta contra as injustiças raciais.

Para a ocasião, a atriz, de 37 anos, usou um arrojado vestido cor-de-rosa que evidenciava a sua silhueta. Ao seu lado posaram o marido, Ryan Reynolds, bem como a mãe, Elaine Lively.

Este evento surge num momento particularmente agitado na vida da celebridade tendo em conta a polémica em que se encontra envolvida com Justin Baldoni, a quem acusou de assédio sexual.

