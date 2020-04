Em tempo de quarentena, João Félix está em casa... mas não está sozinho. Colocando fim aos rumores de separação, o jogador mostrou-se ao lado da namorada - Margarida Corceiro.

Num vídeo partilhado no seu canal de YouTube, o jogador do Atlético de Madrid mostrou-se a jogar FIFA 20 com a jovem atriz ao lado.

"Tu gastas dinheiro com estas coisas?", questiona a jovem ao ver o namorado jogar.

