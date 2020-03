Após toda a polémica à volta do namorado, João Félix, Margarida Corceiro tem-se 'refugiado' no programa 'Dança com as Estrelas', da TVI. Sendo uma das concorrentes do formato, a jovem mantém-se bem disposta na companhia dos colegas.

Tal facto pode verificar-se no recente vídeo que Luís Borges publicou na sua página do Instagram, gravado nos bastidores do programa. Um vídeo onde o modelo aparece no meio de Margarida, Soraia Tavares e Ângela Costa.

"Vantagens de fingir que sou gay", lê-se na legenda das imagens, que pode ver na galeria.

Recorde-se que, na semana passada, João Félix esteve no centro das atenções depois de terem sido divulgadas umas mensagens que o jogador de futebol trocou com uma médica espanhola.

