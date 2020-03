Margarida Corceiro e João Félix têm estado no centro das atenções após uma médica espanhola ter exposto uma série de mensagens privadas que trocou com o jovem jogador. Depois de toda a agitação à volta do assunto, a imprensa focou-se na namorada do futebolista, que foi mostrando sinais de que a relação estava tremida.

Isto porque Margarida chegou até a dar a entender que tinha eliminado da sua página do Instagram as fotografias que tinha com Félix. No entanto, agora pode verificar-se de novo, na rede social, a presença das mesmas.

Além disso, ao contrário do que tinha acontecido na semana passada, que tudo indicava que tinham deixado de se seguir, neste momento é também possível ver que continuam a seguir-se, como pode comprovar nas imagens da galeria.

Leia Também: Novas 'pistas' parecem confirmar separação de Félix e Margarida Corceiro