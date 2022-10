Os fãs de 'Regresso ao Futuro' tiveram no passado fim de semana uma surpresa que os deixou profundamente emocionados. Os atores principais da trama encontraram-se publicamente na edição de Nova Iorque da Comic Con, nos EUA.

O momento em que Christopher Lloyd, atualmente com 83 anos, abraçou Michael J. Fox, de 61, que há vários anos sofre de doença de Parkinson, foi gravado em vídeo e está agora comover também todos os que se têm cruzado com as imagens nas redes sociais.

Marty McFly vai ser homenageado em novembro nos Governors Awards pela contribuição para o cinema e pelo esforço na luta contra a doença de Parkinson, com a qual foi diagnosticado aos 29 anos.

