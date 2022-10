Morreu aos 97 anos o DJ Art Laboe. O lendário nome da música e da rádio não conseguiu vencer a pneumonia com a qual foi diagnosticado recentemente.

"É com profunda tristeza que relatamos o falecimento da lenda Art Laboe, de 97 anos. Ele morreu pacificamente em casa, em Palm Springs, na noite de sexta-feira, 7 de outubro de 2022", anuncia uma mensagem partilhada na sua conta de Twitter.

Art Laboe ficou conhecido pela icónica frase 'Oldies, But Goodies' [velho, mas bom]. Em 1957, fundou a Original Sound Record, Inc. e em 1958 lançou a coletânea 'Oldies But Goodies: Vol. 1', que ficou no Top 100 da Billboard durante 183 semanas.

