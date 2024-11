Paris Hilton partilhou dois vídeos na sua conta de TikTok onde brinca com o áudio viral do filho de Donald Trump, Barron Trump, 'I like my suitcase [Gosto da minha mala de viagem]'.

Nos vídeos, a DJ e socialite surge em cima de uma mala de viagem com rodas, e circula como se de uma mota de tratasse.

Nas imagens é possível ainda ver as decorações de Natal da sua casa.

Paris Hilton tem uma gigante árvore de Natal decorada com vários motivos cor de rosa, e outras árvores, mais pequenas brancas e cor de rosa, iluminadas e bem chamativas.

Veja nos vídeos que mostramos abaixo.