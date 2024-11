Michael J. Fox celebrou publicamente o aniversário da filha mais nova, Esme, através de uma publicação que fez na sua página de Instagram.

Ao mostrar três fotografias da jovem, o pai 'babado' desejou um "feliz aniversário" à filha e escreveu ainda: "O teu Dood ama-te muito. Quem não ama? Continua a viver o melhor da vida".

De recordar que Esme é fruto do casamento do ator com Tracy Pollan, esposa de mais de 30 anos. O casal tem ainda em comum o filho Sam, de 35 anos, e as filhas Aquinnah e Schuyler, de 29.

Leia Também: Rita Ferro Rodrigues assinala aniversário do pai. "Meu enorme amor"