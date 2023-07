Isabel Silva usou as redes sociais esta quarta-feira, dia 12, para partilhar com os seus seguidores uma situação de algum desconforto que tem vivido nos últimos dias.

A apresentadora, conhecida por ser adepta de um estilo de vida muito saudável e ativo, tinha deixado de conseguir correr devido a uma dor no joelho que a incomodava, algo que, garante, levou-a "a ficar triste".

Em conversa com o seu treinador de corrida, chegaram à conclusão de que essa dor se devia ao elevado número de horas que passava sentada em frente ao computador e em viagens.

"No entanto, uma das coisas que me traz alguma tranquilidade é tentar perceber o que está na causa desta tensão. Ela foi sentida na corrida, mas quando falei com o Paulo, o meu treinador de corrida, rapidamente percebi que a causa está na minha nova condição de 'maratonista sedentária'. Ou seja, depois dos meus treinos, no meu dia a dia, passo muitas horas sentada em reuniões e as viagens em trabalho para o norte também não ajudam. Estou a perceber que a minha dor vem de músculos que se inserem na anca. Por essa razão, nos últimos dias tenho feito estes exercícios que o Paulo me passou e estou a sentir-me francamente melhor", revelou a apresentadora, mostrando depois, em vídeo, os exercícios que tem feito e que, garante, a têm ajudado a sentir-se muito melhor.

