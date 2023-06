Isabel Silva encantou os seguidores com uma partilha especial feita nas redes sociais esta terça-feira, dia 13 de junho.

A apresentadora publicou algumas fotografias tiradas na praia, nas quais também surge em topless.

Na legenda, aproveitou para fazer uma reflexão com a palavra "liberdade" como tema.

"Eu amo a minha liberdade. E todos temos uma… que está ao alcance de cada um de nós. E por norma só a sentimos de verdade quando vivemos - no nosso tempo - estas “cenas” tão simples da vida", começou por escrever.

"Eu amo correr na areia e sentir o formigueiro na planta do pé; mergulhar nas praias da Costa Alentejana porque as ondas são agitadas, porém não empurram… são leves para nadar. Eu amo ler sem pressa na presença do Caju; e também deliro ao sentir o sol no corpo acompanhado daquelas aragens leves e frescas que dão vontade de espreguiçar … sabem? Não sei o que fiz ontem. Não sei o que vou fazer amanhã. Mas sei o que estou a fazer agora. É tão bom viver em estado de presença … é aqui que está o coração da felicidade. Sou grata. Com todas as forças do meu coração", concluiu a apresentadora.

Veja na galeria as imagens em causa.

