Bárbara Parada está em Lisboa a passar alguns dias e fez questão de não passar despercebida - muito pelo contrário.

A jovem nortenha, conhecida por ter chegado à final da mais recente edição do 'Big Brother', fez-se apresentar com um body com um decote muito acentuado que lhe está a valer muitos elogios.

"Que linda", "arraso", "maravilhosa" e "gata" são apenas alguns exemplos das mensagens que é possível ler na caixa de comentários.

Vale lembra que Bárbara foi, recentemente, associada ao jogador de futebol João Barata. Entretanto, já desmentiu os rumores.

Veja abaixo a publicação em que Bárbara mostra o body decotado.

