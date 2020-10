Bárbara Branco completou 21 anos esta quarta-feira, dia 28 de outubro, data que o companheiro, o também ator José Condessa, destacou no Instagram com a partilha de um carinhoso texto.

"Que bonito é crescer a teu lado. Que bom é ver-te e ver-nos crescer todos os dias. Penso muitas vezes como era tudo isto sem ti, e sinceramente já não me lembro bem", começou por escrever.

"Estamos há muito tempo na vida um do outro, não é? Lembras-te? Quantos momentos já vivemos, quantos sorrisos já partilhámos. Quantas aventuras e quantos dias sem fazer nada. Quantas conversas intermináveis e horas de silêncio (como eu amo o silêncio a teu lado). Quantas conquistas e medos ultrapassados", recordou.

Mas não ficou por aqui, declarando-se ao seu amor neste dia especial. "És a minha melhor amiga. A pessoa que está sempre a meu lado e me indica o caminho certo em todas as situações. A pessoa que amo e que me sabe amar. Com plenitude. Não me esquecerei disso, posso garantir, por mais anos que passem. Pessoas raras como tu não aparecem sempre e ir isso agradeço me teres escolhido a mim. Parabéns Alor", rematou.

Recorde-se que os atores estão atualmente no ar na novela 'Bem Me Quer', que estreou esta semana na TVI.

