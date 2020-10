Bárbara Branco é uma das grandes promessas da representação em Portugal. Com apenas 20 anos de idade, a artista já conta com trabalhos na televisão, teatro e cinema. Atualmente, encontra-se a gravar um enorme desafio: a antagonista da nova novela da TVI - 'Bem Me Quer'.

"A oportunidade de interpretar esta Vera veio por parte de um grande voto de confiança da TVI. Sou eu quem vai irritar os telespectadores. Mas por trás de toda esta armadura [da personagem] há um lado muito frágil que anda sempre em busca do amor que não lhe foi dado pelo pai", explicou, evidenciando que é preciso entender a personagem apesar da sua malvadez.

Tendo em conta a dimensão do projeto, Bárbara nota a enorme responsabilidade que sente. "Acho que há sempre um medo de falhar. Nunca tive uma personagem tão grande em novela, é a minha primeira vez. Estou a sentir o peso de fazer uma protagonista, uma vez que é cansativo chegar a casa todos os dias e estudar cenas para o dia a seguir. Mas está a ser tão bom e gratificante que vale a pena".

Em tom de brincadeira, a artista referiu que já está preparada para os "comentários desagradáveis" que virá a receber por causa de Vera, mas que se isso acontecer, então, será um bom sinal.

24 horas com o namorado, José Condessa, na ficção e na vida real

Nesta novela, curiosamente, Bárbara irá contracenar ao lado do namorado José Condessa. Questionada sobre o assunto e sobre a forma como gere esta questão, a atriz assegurou que é bastante simples, uma vez que são mundos completamente diferentes.

Mundos que se prolongam para além do trabalho, até porque Bárbara e José começaram a viver juntos. "Foi um passo natural, queria manter a sanidade mental da minha família, então queria ter outro foco para chatear [afirma em tom de brincadeira]. Gosto de ter o meu espaço pessoal, o meu ninho", fez saber.

Carreira internacional? Sim!

Cada vez mais vê-se o talento nacional a ser reconhecido além-fronteiras. Alba Baptista, Nuno Lopes e Daniela Melchior são apenas alguns exemplos. Tendo em conta que ainda tem um longo caminho pela frente, a possibilidade de investir numa carreira internacional também está nos planos de Bárbara.

"Já é uma ideia que me acompanha há muito tempo. Porque não voar, estudar fora? Trabalhar fora é sem dúvida um objetivo. Mas, felizmente, tenho tido muito trabalho aqui que me segura a nível profissional. [Mas] O percurso que fiz foi o necessário para ambicionar mais", notou.

A atriz evidencia ainda que todo este percurso não existiria se não contasse com o apoio incondicional da família, que continua a ser o seu grande pilar.

A polémica do emagrecimento

Uma das coisas que mais deu que falar relativamente a Bárbara na imprensa nacional foram uma série de rumores que davam conta de que esta teria sido pressionada para emagrecer. Mas, conforme assegura a própria, a mudança da sua forma física em nada se deveu a qualquer género de pressão.

"Não houve pressão nenhuma de ninguém para perder peso, nem canal nenhum a pedir para que eu ficasse magra. Na quarentena tive muito tempo de folga e acalmei, o stress acalmou. Gosto de treinar, de comer bem, de ser saudável. Quis que o meu corpo criasse resistência para estes tempos difíceis", afirmou.

O filme das Doce

Em tempo de estreias, falta ainda uma na vida de Bárbara. Tendo sido uma das atrizes escolhidas para integrar o elenco do filme 'Bem Bom' que conta a história da famosa banda Doce, é com grande expectativa que esta aguarda a chegada da trama ao cinema, marcada para novembro.

"Temos o brilho e o glamour. Temos quatro mulheres pós 25 de Abril que foram à conquista de Portugal. Acho que vai ser o filme do ano. As pessoas estão a precisar de relembrar esses tempos gloriosos", comentou quanto ao assunto.

