Liam Payne, antigo membro da boysband One Direction, sofreu uma queda fatal, no dia 16 de outubro, do terceiro andar do hotel onde se encontrava hospedado, na Argentina. Ele deixou o seu filho Bear, de 7 anos, fruto da relação com Cheryl Cole .

Após a morte de Liam, um vídeo da rede social Snapchat, gravado no seu 31.º aniversário em agosto, ressurgiu.

No mesmo, Liam Payne partilhou uma mensagem final sobre o seu único filho.

"Ainda não ganhei meias de pai", brincou. "Mas vou falar com o meu filho daqui a pouco, o que me deixa muito animado. Deus o abençoe".

Quanto aos seus pensamentos sobre Bear, Liam acrescentou. "Ele está tão grande agora. É um menino grande e parece um mini 'eu', como se precisássemos de mais um 'eu' no mundo".

Veja o vídeo abaixo.

Embora Liam e Cheryl tenham optado por não partilhar fotos do rosto de Bear publicamente durante a vida do menino, Liam era conhecido por publicar várias atualizações sobre o seu filho com os fãs.

A morte prematura da estrela deixou todos em choque

De acordo com uma declaração do El Sistema de Atención Médica de Emergencias, na tarde de 16 de outubro, a polícia recebeu uma chamada para hotel onde Liam estava hospedado. Na mesma, pode-se ouvir um funcionário a relatar que "um homem agressivo poderia estar sob a influência de drogas ou álcool" e "que poderia correr risco de vida, sendo que o seu quarto tinha uma varanda".

Liam Payne, recorde-se, morreu depois de cair do terceiro andar do hotel em Buenos Aires, na Argentina. Tinha 31 anos.