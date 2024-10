O pai da atual namorada de Liam Payne, Kate Cassidy, quebrou o silêncio em declarações à imprensa internacional e revelou como está a filha a lidar com a trágica perda.

O homem, que recusou revelar o seu nome, terá dito em declarações ao New Yok Post que a influenciadora digital "está a viver o luto" após a morte do cantor, de 31 anos.

Segundo o relato, Kate terá ficado acordada durante toda a noite após ter tido conhecimento do ocorrido. A jovem não estaria em casa, mas sim na Florida.

Liam Payne estava com a namorada na Argentina, onde morreu, mas Kate Cassidy terá regressado aos Estados Unidos da América dias antes da tragédia.

A influenciadora, que namorava com o músico desde 2022, partilhou nas redes sociais um vídeo onde explica o que a fez voltar, ainda assim não conseguiu livrar-se de uma onda de comentários negativos que a culpam do que terá acontecido.

Liam Payne morreu depois de cair do terceiro andar do hotel em Buenos Aires, na Argentina. De acordo com uma declaração do El Sistema de Atención Médica de Emergencias, na tarde de 16 de outubro, a polícia recebeu uma chamada para hotel onde Liam estava hospedado. Na mesma, pode-se ouvir um funcionário a relatar que "um homem agressivo poderia estar sob a influência de drogas ou álcool" e "que poderia correr risco de vida, sendo que o seu quarto tinha uma varanda".

