Sandrina Pratas saiu da casa do 'Big Brother 2020' decidida a mudar radicalmente a sua imagem. A jovem concretizou vários sonhos e com a ajuda de profissionais recorreu a várias intervenções estéticas para conseguir o corpo que sempre quis.

Depois de reduzir os seios, retirar as gordurinhas da barriga e aumentar o rabiosque, Sandrina colocou aparelho nos dentes para melhorar o seu sorriso.

Radiante com as conquistas que tem alcançado e orgulhosa da sua nova imagem, a ex-concorrente do reality show da TVI decidiu esta segunda-feira partilhar com os seus seguidores uma montagem fotográfica que mostra o seu incrível antes e depois.

"Não sei como explicar, mas sei como estou feliz", escreve Sandrina na legenda da imagem, onde diz ter aprendido a gostar de se ver ao espelho.

"Não foi fácil, mas a nossa vontade de viver um sonho faz a nossa força de conseguir. Estou muito orgulhosa de mim, por isso nunca desistam dos vossos sonhos. Luta sempre pelo que te faz feliz. Eu sou um exemplo disso", afirma.

Como seria de esperar, esta publicação de Sandrina mereceu por pate dos fãs os mais rasgados elogios. "Estás mesmo bonita", "perfeita", "és um grande exemplo" ou "estás linda", são as mensagens que mais se repetem.

