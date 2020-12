Na semifinal do 'Big Brother - A Revolução', da TVI, a produção reuniu alguns dos acontecimentos mais marcantes dos últimos meses para mostrar aos concorrentes do programa, que acaba na próxima semana, na Passagem de Ano.

Entre as várias notícias destacadas esteve a morte de Diego Maradona e de Sean Connery, ator de James Bond. No entanto, a partida de Sara Carreira não foi destacada. Uma escolha que levou vários internautas a criticarem o programa no Instagram. "Mostraram tragédias de outros mas e a Sara? Uma menina portuguesa com muito para viver? Se estivesse lá dentro gostaria de saber", disse uma seguidora do 'Big Brother'. "Faltou a Sara Carreira. O Tony tem muita influência não é?", comentou outro. "Deviam ter passado a morte da Sara Carreira. Foi a notícia que mais abalou Portugal nos últimos tempos", lê-se ainda entre as muitas reações.

No entanto, houve quem defendesse: "A família pediu respeito ao luto deles à comunicação social, e a TVI respeitou". Mas alguns insistiram: "Mas é uma falta de respeito informar que morreu? Não é. É informação. Falta de respeito seria escarafunchar a situação. Dizer 'Sara Carreira morreu' não é falta de respeito".

As reações de desagrado não ficaram por aqui e muitos também acharam mal o facto de entre as notícias não ter estado o início da vacinação contra a Covid-19 em Portugal. Veja todas as reações na publicação abaixo:

