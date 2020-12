Depois de Zena ter sido a primeira concorrente a ser finalista do 'Big Brother - A Revolução', da TVI, na noite de domingo, dia 27 de dezembro, Jéssica Fernandes foi a segunda escolhida para manter-se na casa. Quem foi expulso na semifinal do programa foi Renato, e Jéssica ficou em lágrimas.

Atualmente, quem está na casa mais vigiada do país são os concorrentes Zena, Jéssica e Pedro, que se preparam para a grande final que vai decorrer na Passagem de Ano.

Uma noite de emoções fortes, com os participantes do reality show a receberam as mães na casa para darem um abraço, com todas as medidas de segurança implicadas por causa do novo coronavírus. No entanto, primeiro as progenitoras estiveram com outros colegas. Como por exemplo, a mãe de Zena esteve com Pedro e a mãe de Pedro esteve com Zena.

Um momento que levou a mãe da concorrente da Madeira a ser criticada por ter repreendido Pedro: "Ela não é falsa, ela não faz jogo. Ela é a Zena. Ela é natural. Ela respeitou-te como tu eras. Porque é que não a respeitas como é? Estava toda a gente contra ti e ela defendeu-te e não achei correto depois atacares a ela"

“Vamos lá enterrar mais um bocadinho o Pedro. Tivemos a mãe da Zena a pregar um sermão ao Pedro. Como é óbvio a mãe da Zena não iria assumir uma postura contra a Zena", disse a comentadora 'Pipoca Mais Doce'.

Nas redes sociais, foram também muitos os que se mostraram contra a postura da mãe de Zena e destacaram a reação da mãe de Pedro quando esteve com a concorrente da Madeira. "Aí se vê a diferença entre uma senhora dona Antónia e a mãe da Zena", lê-se entre os muitos comentários.

De referir que Zena recebeu ainda um anel do namorado, que conheceu no programa, André Abrantes. Um gesto que serviu para oficializar a relação que começou dentro da casa mais vigiada do país.

