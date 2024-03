Maria Botelho Moniz viveu ontem um dia muito - mas mesmo muito - feliz. A apresentadora celebrou os seus 40 anos com o melhor dos dois mundos: Junto da família, em casa, e com os colegas, a trabalhar.

Ao início do dia, soprou as velas com o companheiro, Pedro Bianchi Prata, e o filho de ambos, o pequeno Vicente, momento especial que poderá recordar aqui.

Mais tarde, a apresentadora seguiu para os estúdios da TVI, onde conduziu mais uma emissão do 'Diário' do 'Big Brother' e uma emissão especial do reality show após o 'Jornal Nacional'.

Nesse momento, em casa encontrava-se o companheiro, que filmou o momento em que Vicente viu a mãe na televisão.

O menino surge a reagir com felicidade enquanto Pedro diz "é a mãe".

Confira na galeria este ternurento momento.

