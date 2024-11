Pedro Bianchi Prata partilhou um vídeo adorável do filho Vicente na sua conta de Instagram esta terça-feira, dia 5 de novembro.

"Os nossos finais de tarde", escreveu o piloto na legenda da publicação, seguido das hashtags "#loveislove #mybabyboy #justus".

No vídeo é possível ver o pequeno Vicente a brincar com o pai com um carrinho, mas também a ver a mãe, Maria Botelho Moniz, na televisão.

"Mã" responde o bebé, enquanto o pai lhe pergunta quem está na televisão.

Veja o adorável vídeo.

Leia Também: A casa, o filho e o trabalho: Os dias de Maria Botelho Moniz em imagens