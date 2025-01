Depois de ter mostrado que terminou 2024 na melhor companhia, com o filho Vicente, Pedro Bianchi Prata publicou no Instagram um carinhoso vídeo com imagens do início de 2025.

Enquanto a noiva Maria Botelho Moniz estava a trabalhar na emissão especial da TVI, esta quarta-feira, dia 1 de janeiro, o piloto ficou em casa com o filho de ambos e fez questão de captar algumas imagens, sem deixar de lado o apoio à apresentadora.

"Há melhor maneira de começar o ano? Ficamos em casa a brincar e a ver a mãe na televisão. Bom ano", escreveu Pedro Bianchi Prata junto do referido vídeo do filho.

