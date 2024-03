Maria Botelho Moniz está a ser muito acarinhada no dia do seu 40.º aniversário e entre as mensagens está a do grande amigo Rui Maria Pêgo.

"A Maria faz 40 anos. Que todos os dias sejam como este, em 2016, nos EUA, depois de milhares de quilómetros, peripécias, Britney Spears, e gargalhadas. Muita Santa Fé com direito até a uma cabra espantada chamada Clark, e uma visita à Oprah e ao Elvis (!). Foi elétrico", destacou numa publicação que dedicou à apresentadora no Instagram.

"Parabéns à melhor amiga, cúmplice, 'partner in crime' e futuro da televisão portuguesa. O final da estrada é só o começo de outro caminho", acrescentou.

"Comi arroz de pato ao lanche como homenagem, Maria Botelho Moniz", disse, por fim.