Pedro Markl, filho de Nuno Markl, celebrou esta terça-feira o Dia do Pai com uma partilha especial.

O filho do radialista, de 14 anos, partilhou uma fotografia de quando era ainda criança na qual aparece sentado ao colo do pai no estúdio da Rádio Comercial, tenho desejado um feliz dia ao radialista, seguido de bastantes 'emojis', algo que Markl citou ao partilhar a publicação do filho.

"Adoro a story que o meu filho fez ontem para o Dia do Pai. E descobri uma outra natureza de ser pai: Sim, malta, dei por mim a analisar aqueles 'emojis' todos, um por um, para ver se havia algum ruim, mas são todos fofinhos. Eu não levava a mal se houvesse algum [ruim]; Todo o pai é suposto irritar o filho de vez em quando. Mas não. São todos fofinhos", escreveu o radialista.

