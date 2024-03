Catarina Furtado é a primeira convidada da nova edição do 'Taskmaster', programa da RTP apresentado por Nuno Markl e Vasco Palmeirim.

Na sua conta no Instagram, Markl partilhou uma fotografia na qual a apresentadora abraça o radialista.

"Claramente uma vã tentativa de comprar o árbitro com mimos. Nem pensar! Conheço esta mulher há mais de 30 anos. No entanto, é toda uma nova Catarina Furtado, a que se entregará aos tortuosos desafios do 'Taskmaster' com galhardia, inconsciência, quase insanidade. Vejam tudo no sábado à noite na RTP 1", pode ler-se na legenda da fotografias.

