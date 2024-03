Meghan Markle lançou esta quinta-feira, dia 14 de março, uma nova página no Instagram, com um nome que deixou todos curiosos: American Riviera Orchard.

De acordo com a Page Six, esta é a nova marca da duquesa de Sussex, com a qual irá comercializar e vender itens e produtos para casa, jardim, alimentação e lifestyle, em geral.

"Ela está a trabalhar nisto há mais de um ano e [o projeto] trata de todas as coisas pelas quais ela é apaixonada", revelou uma fonte à mesma publicação.

A marca American Riviera Orchard está planeada para uma ampla variedade de utensílios domésticos e produtos, incluindo loiças, talheres e roupa de cama, bem como produtos comestíveis, como geleias, compotas e pastas para barrar.

