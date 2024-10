Meghan Markle foi novamente criticada, desta vez por Tina Brown, uma antiga editora da 'Vanity Fair'.

Esta que conhecia pessoalmente a princesa Diana, afirmou que os projetos de Meghan Markle, como a sua marca de lifestyle 'American Riviera Orchard' são todos "uma porcaria" e que o príncipe Harry segue a mulher de forma "cega".

"[Quando Harry conheceu Meghan] ficou muito impressionado com ela", começou por dizer, em entrevista ao podcast 'The Ankler'.

Tina Brown, que esteve à frente da revista durante oito anos até 1992, costuma criticar o duque e a duquesa de Sussex, tendo anteriormente acusado o casal de ser "viciado em drama" e classificado a sua saída da família real como um "desastre".

"O problema com a Meghan é que ela tem o pior julgamento de qualquer pessoa no mundo inteiro", continuou a dizer à apresentadora do podcast, Janice Min. "Ela é perfeita em errar tudo".

E acrescentou ainda: "Todas as suas ideias são uma porcaria total, infelizmente".

Note-se que Tina Brown já escreveu livros sobre a realeza, incluindo o seu último trabalho, lançado em 2022, ''The Palace Papers: Inside the House of Windsor, the Truth and the Turmoil'; e ainda a biografia da Princesa Diana, 'The Diana Chronicles', se tornou um 'best-seller' do New York Times após o seu lançamento, em 2007.

