Nuno Homem de Sá foi entrevistado por Júlia Pinheiro e a dada altura, quando o ator falava da nova relação, a companheira também se juntou à conversa.

O casal contou como se conheceu, e tudo começou com um comentário a uma fotografia no Instagram.

Nuno Homem de Sá tinha publicado uma fotografia da filha, Joana, e Nádia reagiu. "Sinceramente, estava num dia um pouco aborrecida e comecei a fazer 'scroll', encontrei a fotografia da Joana e simplesmente comentei a dizer 'parabéns e parabéns ao pai também'", relatou no 'Júlia', da SIC, referindo que já conhecia o agora companheiro "como ator, mas não como pessoa".

"E foi a pessoa dele que me transformou e que me fez nascer este amor", acrescentou, deixando o ator 'sem palavras'.

"Nós começamos a falar e eu apaixonei-me imediatamente", destacou ainda Nádia Lopes. "Imediatamente pela música dele, por aquilo que ele me transmitiu, a segurança dele, o amor dele, a paixão dele pela vida. Ele ter estes olhos, este olhar, este sorriso. A primeira coisa que vi nele foi mesmo o sorriso e depois a música, a música encantou-me, completamente, não estava à espera", acrescentou.

Sobre o facto de terem 27 anos de diferença de idades, Nádia Lopes garantiu que "não lhe faz confusão". "Sempre gostei muito da inteligência das pessoas, que é uma coisa que admiro muito no Nuno. Ele é muito inteligente, é muito perspicaz, consegue levar a vida com outro ânimo. Temos imensa coisa em comum", continuou.

O casal "tem estado na sua bolha do amor" e já vivem juntos. Aliás, Nádia até já conheceu as filhas do companheiro. "Nunca me tinha apaixonado desta forma, é algo que até hoje me surpreende a mim", frisou a artista, deixando Nuno Homem de Sá "derretido".

Leia Também: Nuno Homem de Sá reage a decisão de salvar Miguel Vicente

Leia Também: Conheça a nova namorada do ator Nuno Homem de Sá