Nuno Ribeiro, autor do enorme sucesso 'Maria Joana', foi o convidado do programa das tardes da SIC da passada quarta-feira, 4 de dezembro.

Para além de falar do seu percurso profissional, o músico teve ainda a oportunidade de contar a sua história de amor. Nuno namora com Margarida Antunes (irmã da ex-concorrente do 'Big Brother', Jessica Antunes) e trocou o Porto por Lisboa por amor.

"Alguém tinha que ceder. Devido à profissão da Margarida [locutora de rádio] era mais fácil eu mudar, dei o braço a torcer", confidenciou.

"Em termos familiares e de amizades custa-me estar longe, mas fim de semana sim, fim de semana não, vou ao Porto", disse Nuno.

No decorrer da conversa, Margarida fez uma surpresa ao namorado e entrou pelo estúdio, contando, de seguida, como se conheceram: "Foi na after party dos Prémios Play em 2023".

Nuno Ribeiro revelou ainda o seu lado mais romântico e admitiu já ter escrito uma música para a namorada como "prenda de Natal".

