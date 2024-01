Foi em julho de 2023 que a intensa relação amorosa de Nuno Homem de Sá e Frederica Lima chegou ao fim. Cerca de seis meses depois, o ator voltou a encontrar o amor, junto de uma personalidade desconhecida do público.

Nádia Lopes é a nova cara-metade de Nuno e, nas redes sociais, os dois têm trocado declarações e juras de amor.

"A alma mais pura que conheço até hoje. Quem tanto me ajudou e ajuda, meu lindo. Dizer todos os dias não cansa o quanto me fazes feliz, o quanto me tratas bem, como uma princesa e ao mesmo tempo como uma velha amiga, já nos conhecemos de outros lados e sabemos muito bem como evitar pessoas maldosas, infelizmente temos de passar pelo menos bom para podermos encontrar quem tire o melhor de nós, muito grata por isso. My x-mas present [meu presente de Natal", fez notar Nádia na caixa de comentários de uma fotografia de ambos, publicada por Nuno.

Nádia Lopes é bastante ativa nas redes sociais, plataformas nas quais partilha várias fotografias suas, algumas delas muito ousadas. Confira na galeria essas mesmas publicações.

