Sara Sampaio está novamente apaixonada. Depois de meses de rumores, a modelo confirmou o namoro com Ray Nicholson, filho do ator Jack Nicholson.

Sara partilhou um conjunto de fotografias e vídeos com Ray na sua conta no Instagram, nos quais os dois aparecem animados e cúmplices.

"A terceira melhor coisa que me aconteceu este ano. Meu miúdo", escreveu a modelo na legenda das fotografias partilhadas no primeiro dia do ano.

De recordar que há alguns meses Sara terminou a relação de um ano com o produtor Zac Frognowski.

