Sónia Jesus foi convidada a participar no 'Dois às 10' desta quarta-feira, dia 20 de setembro, onde falou sobre o regresso do companheiro, Vítor Soares, a casa, onde o mesmo cumprirá o resto da pena em regime de prisão domiciliária.

A ex-concorrente do 'Big Brother' acabou defendida pelo apresentador Cláudio Ramos, que disse o seguinte: "Somos [Cláudio e Maria Botelho Moniz] muitas vezes acusados, cada vez que falamos aqui em ti [de te defendermos]. Eu volto a dizer que tu, a partir do momento em que não és arguida no processo, as pessoas não têm de te apontar o dedo. Eu continuo a defender isso e defendo porque tu não és arguida no processo, nada naquele processo diz: 'vamos chamar a Sónia para que a Sónia preste declarações sobre um assunto'".

Sónia, agradecendo estas declarações, acrescentou: "Em momento algum eu fui arguida ou fui chamada, não há nada contra mim, absolutamente nada. (...) Posso dizer que nunca me apercebi de nada porque ficou provado que em minha casa nunca houve qualquer tipo de tráfico para além daquilo que diziam e especulavam. É verdade que o Vítor era consumidor, é verdade que eu não sabia, que eu nunca me apercebi, ele também não consumia diariamente connosco, fazia uma coisa à parte, às escondidas, só ele. Não era um viciado total".

