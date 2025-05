O operação da PJ que envolve Nininho Vaz Maia voltou a ser tema na crónica criminal do programa 'Dois às 10', da TVI, e Suzana Garcia, presente no painel de comentadores, exaltou-se uma vez mais devido à fuga de informações que, alegadamente, parte das autoridades portuguesas.

A advogada, que na emissão de terça-feira do programa matutino já se tinha mostrado indignada com o facto de ter sido tornado público que o cantor seria um dos arguidos da referida operação, voltou a reforçar a sua opinião.

"É mais chocante uma advogada estar metida no tráfico do que um cantor", atirou, comentando o facto de, alegadamente, existir uma advogada implicada na rede de tráfico de droga que envolve o caso e o nome da mesma não ter sido divulgado publicamente - como aconteceu no caso de Nininho.

"A ela [advogada em questão] não lhe fazem isso, porque as consequências eram diferentes do Nininho", continuou, chegando a dizer que o nome da pessoa em questão gera igualmente interesse - particularmente a "uma classe profissional inteira" [os advogados].

"Quando afirmamos, quando sabemos, como tantas vezes acontece neste país, que cá para fora sai a informação de um processo é porque alguém fez o que não devia ter feito, essa pessoa cometeu um crime e é mais do que legitimo a mim e a todos os cidadão normais julgar essa pessoa na praça pública. Como é evidente quem julga é o tribunal, mas houve uma violação do segredo de justiça e a violação do segredo de justiça é crime", disse exaltada depois de uma intervenção da psicóloga Vera de Melo, que defendeu que a pessoa que terá divulgado a informação a respeito de Nininho Vaz Maia, tal como o cantor, não deveria ser julgada em praça pública.

Recorde-se que Nininho Vaz Maia foi constituído arguido por branqueamento de capitais num processo que envolve uma rede de tráfico de droga. Duas pessoas foram detidas e três foram constituídas arguidas pela Polícia Judiciária (PJ) por serem suspeitos dos crimes de tráfico de estupefacientes e de substâncias e métodos proibidos, esta terça-feira, na região da Grande Lisboa.

