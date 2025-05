Nininho Vaz Maia tornou-se o assunto do dia na manhã desta terça-feira, 6 de maio, depois de ter sido tornado público que estará alegadamente envolvido em buscas relacionadas com uma rede de tráfico de droga.

O cantor não é um dos principais alvos da operação da PJ, mas estará envolvido em negócios relacionados com droga e foi constituído arguido por branqueamento de capitais.

O tema esteve em destaque na 'Crónica Criminal' do programa 'Dois às 10', da TVI, onde Suzana Dias Ramos se mostrou indignada com o facto de o nome do Nininho ter sido tornado público no âmbito desta operação.

"Isto que lhe estão a fazer é vil, é atroz", apontou, referindo que o músico teria direito a não ver o seu nome ser referido publicamente nesta fase da operação.

A advogada lamenta que "alguém da investigação" tenha dado informações à imprensa sobre o suposto envolvimento de Ninino Vaz Maia. "Alguém soprou o nome deste cidadão e isso não se faz", continuou, apontando este 'erro' como uma "falha na investigação".

Nininho Vaz Maia, de 37 anos, "não está entre os principais alvos nem é o centro da operação". A operação em causa está a cargo da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, num processo dirigido pelo Ministério Público de Loures.