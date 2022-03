Foram divulgadas nas redes sociais novas imagens que mostram a reação de Jada Pinkett Smith quando o marido, Will Smith, deu um estalo ao comediante Chris Rock, em plena cerimónia dos Óscares.

Um vídeo do TikTok revela uma perspetiva de trás do lugar onde Jada estava sentada. Apesar de não dar para ver o rosto da mulher de Smith, percebe-se que esta se curva para a frente a rir com a resposta de Rock após ser agredido por Will.

Recorde-se que em causa esteve uma piada que Chris Rock fez sobre Jada, ao referir que estava à espera da chegada do próximo filme de 'GI Jane', cuja protagonista é careca. Contudo, o comediante não sabia que Jada tinha sido diagnosticada com uma doença que faz com que o cabelo caia - a alopecia.

Veja o momento em baixo.

