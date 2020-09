Sónia Brazão tem nos últimos meses dado que falar devido às fotografias que partilha na rede social Instagram em biquíni. E foi precisamente por aí que começou, esta quarta-feira, a sua conversa com Manuel Luís Goucha no programa 'Você na TV'.

Foi há nove anos que Sónia Brazão sofreu um trágico acidente que a deixou com 92,8% do corpo queimado. Uma explosão de gás em sua casa quase ditou o pior e deixou a atriz com marcas em todo o corpo.

Sobre as idas à praia, Sónia esclarece: "Eu vou às horas das crianças e comporto-me como uma velhinha", diz, explicando que usa bastante protetor.

Quanto às marcas no corpo que o acidente lhe provocou, esta garante que aprendeu com o tempo a lidar com todas elas: "As marcas são minhas, eu já lido tão bem com elas".

"É um processo de cura de dentro para fora", refere, sem conter a emoção e deixando Manuel Luís Goucha emocionado.

"Gosto mais desta Sónia, esta Sónia tem mais tempo. É mais disponível para ouvir os outros, é mais serena, não está tão preocupada com o futuro", garante.

