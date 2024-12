Manuel Luís Goucha está de parabéns neste dia de Natal.

O apresentador da TVI completa esta quarta-feira, dia 25 de dezembro, um número redondo: 70 anos.

Conhecido por ser muito arrojado no que ao estilo diz respeito, escolhemos alguns dos looks mais marcantes do apresentador.

Olhar para o guarda-roupa de Goucha é olhar para uma panóplia de opções. Fatos coloridos, às riscas, mais claros, mais escuros, camisas às flores, gravatas divertidas... Manuel Luís gosta de arriscar sem perder a elegância. (Veja na nossa galeria).

O ano de 2024 foi intenso para o apresentador. Ganhou um Globo de Ouro, aceitou mais um desafio na TVI, já que é a cara do programa 'Funtástico' e continua a ser presença assídua nas tardes da estação de Queluz.

Infelizmente, a nível pessoal, Manuel Luís passou por uma grande perda ao despedir-se da mãe, Maria de Lourdes Sousa, que morreu a 11 de agosto, aos 101 anos.

