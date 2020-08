A atriz ficou com com 92,8% do corpo queimado devido a uma explosão em sua casa.

Fo há nove anos que Sónia Brazão sofreu um trágico acidente que a deixou com 92,8% do corpo queimado. Uma explosão de gás em sua casa quase ditou o pior e deixou a atriz com marcas em todo o corpo. Em tribunal, Sónia foi considerada culpada pelo acidente. Agora, depois de vários tratamentos, que a própria já assumiu diversas vezes não terem sido nada fáceis, a celebridade surge em biquíni nas redes sociais. Nas imagens, Sónia Barazão dá conta da excelente recuperação que conseguiu e, claro, da forma física invejável de que é dona aos 45 anos. Veja as imagens na galeria. Leia Também: Gisela Serrano e 'Pipoca Mais Doce' em troca de farpas no Instagram















Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram