Não é novidade para ninguém que, apesar de serem ambas comentadoras do programa 'Big Brother 2020', ainda que em segmentos diferentes, Ana Garcia Martins, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', e Gisela Serrano tiveram sempre opiniões distintas e discordantes. O que ainda não tínhamos percebido é que parece mesmo existir uma pequena inimizade entre as duas... ou será apenas falta de empatia?

Nos últimos dias, a digital influencer e a ex-concorrente de reality shows protagonizaram uma pequena troca de farpas na rede social Instagram.

"Estás SEMPRE sozinha", comentou Gisela numa fotografia partilhada por 'Pipoca'.

"Sim, tiro as fotos com tripé", reagiu a comentadora, dando conta do seu característico sentido de humor.

E por fim, até o marido de Ana Garcia Martins quis responder à ex-concorrente de reality shows. "Há vida para lá do que aparece no Instagram, Gisela Serrano", escreveu Ricardo Martins Pereira, 'O Arrumadinho'.

Terminado a troca de comentários, que entusiasmou os seguidores, Gisela limitou-se a responder: "Lógico".

