Diogo, concorrente que ficou em segundo lugar no programa 'Big Brother 2020', acaba de lançar a sua primeira marca eco friendly e slow fashion. Diogão foi o nome escolhido para este projeto, do qual também já faz parte uma linha de t-shirts 100% solidária. A totalidade das receitas reverte para uma instituição de solidariedade social, tal como é explicado na loja online da nova marca de Diogo. Desta linha fazem parte t-shirts com uma das frases que mais deu que falar nesta edição do reality show: "aceita que dói menos". Já os preços variam entre os 25 e os 30 euros. Leia Também: Diogo do 'Big Brother' já adicionou conquista ao seu currículo