Depois de uma paragem no Dubai, onde soprou as velas, Catarina Gouveia viajou para as ilhas Seychelles para celebrar os primeiros dias com 34 anos.

Através das redes sociais, a atriz tem deixado os fãs encantados com imagens dos dias de descanso no paraíso.

Entre banhos nas águas cristalinas e jantares românticos no resort, Catarina Gouveia tem carregado baterias neste que é um dos destinos mais requisitados entre famosos.

