Se por cá enfrenta-se o mau tempo devido à depressão Herminia, o mesmo não se verifica no Brasil, pelo menos em Angra dos Reis, destino no qual Catarina Gouveia se encontra a passar férias.

Ainda este domingo, dia 26, a influenciadora digital partilhou com a sua comunidade do Instagram uma série de imagens nas quais desfruta ao máximo do lugar paradisíaco na companhia da filha, Esperança, e do marido, Pedro Melo Guerra.

"Nunca fui tão feliz em janeiro", realçou na legenda da partilha.

Veja as imagens na galeria.

