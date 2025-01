Sempre conectada com a natureza, Catarina Gouveia surpreendeu os seguidores com uma partilha que fez na sua página de Instagram, na qual mostra o incrível nascer do sol no resort em que se encontra hospedada em Angra dos Reis, Brasil.

Nesta partilha, a também atriz falou de um hábito que adquiriu por lá e que pretende manter.

"Estes últimos dias, tenho madrugado. Não só pela paleta de cores que se pinta no céu, mas essencialmente, para começar o dia inundada numa profunda sensação de gratidão que este momento me faz sentir, pela magia da vida! Tenho chegado ao pequeno-almoço às 10h da manhã e já levo comigo 5 horas de vida bem vividas, não é incrível?!", questiona.

"Para além de que o meu ciclo circadiano está regulado e equilibrado, o que, por sua vez, tem melhorado muito a qualidade do meu sono. O impacto do jet lag, não o senti! Palavra que levo comigo este bom hábito e será prática a implementar, assim que regressar à rotina do dia-a-dia, em Portugal", completou.

Ora veja:

