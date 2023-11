Catherine Hardwicke, a diretora do primeiro filme da saga 'Crepúsculo', revelou recentemente que esteve no aniversário de Robert Pattinson em maio, altura em que o protagonista da trama celebrou 37 anos, e que encontrou uma pessoa que não esperava ver.

A celebração contou também com a presença de Kristen Stewart, que não só deu vida a Bella Swan, que fazia par romântico com a personagem de Pattinson, como também foi sua namorada da vida real, entre 2009 e 2013.

"Por incrível que pareça, fui recentemente à festa de aniversário do Rob", disse Catherine a Josh Horowitz durante um episódio especial do seu podcast. "Eu cheguei com a minha amiga Toni Collette e logo a seguir a Kristen chegou também", revelou.

"Isto foi apenas há alguns meses e ficámos do género 'Oh, meu Deus'. Todos nós nos abraçámos!", partilhou ainda, revelando que apesar de serem ex-namorados e de a relação não ter acabado da melhor forma, Kristen e Robert hoje em dia mantêm uma amizade.

De recordar que os atores terminaram a relação após ter sido exposta uma traição de Kristen.

Leia Também: Carter Reum faz revelação sobre a mulher, Paris Hilton